В Рязани массово отключили холодную воду
В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
До 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- Касимовское шоссе, дома №№ 9 (МП Водоканал города Рязани), 11а, 11б, 11 В, 15а;
- Зубковой, дома №№ 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский);
- Щорса, дом № 37 корпус 1.
До 14:00 холодную воду отключат по адресам:
- Гайдара, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дом № 2 по дом № 64 (четная сторона);
- Корнилова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона);
- Котовского, с дома № 15 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 20 (четная сторона);
- Кутузова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 14 по дом № 44 (четная сторона);
- Мусоргского, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 66 (четная сторона);
- проезд Котовского, с дома № 1 по дом № 21 (нечетная сторона), дом № 4 с/т Отдых-2;
- Ушакова, с дома 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона);
- Щорса, с дома № 7 по дом № 31 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона), дома №№ 2а, 2б, 2 В.