Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.55 / 79.70 14/08 15:30
Нал. EUR 94.25 / 94.50 14/08 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 036
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 279
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 641
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключили холодную воду
До 17:00 холодной воды не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 9 (МП Водоканал города Рязани), 11а, 11б, 11 В, 15а; Зубковой, дома №№ 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский); Щорса, дом № 37 корпус 1. До 14:00 холодную воду отключат по адресам: Гайдара, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дом № 2 по дом № 64 (четная сторона); Корнилова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона); Котовского, с дома № 15 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 20 (четная сторона).

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

До 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 9 (МП Водоканал города Рязани), 11а, 11б, 11 В, 15а;
  • Зубковой, дома №№ 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский);
  • Щорса, дом № 37 корпус 1.

До 14:00 холодную воду отключат по адресам:

  • Гайдара, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дом № 2 по дом № 64 (четная сторона);
  • Корнилова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона);
  • Котовского, с дома № 15 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 20 (четная сторона);
  • Кутузова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 14 по дом № 44 (четная сторона);
  • Мусоргского, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 66 (четная сторона);
  • проезд Котовского, с дома № 1 по дом № 21 (нечетная сторона), дом № 4 с/т Отдых-2;
  • Ушакова, с дома 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона);
  • Щорса, с дома № 7 по дом № 31 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона), дома №№ 2а, 2б, 2 В.