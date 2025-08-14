В Рязани массово отключили холодную воду

До 17:00 холодной воды не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 9 (МП Водоканал города Рязани), 11а, 11б, 11 В, 15а; Зубковой, дома №№ 27, 27 (МБУДО ЦДТ Октябрьский); Щорса, дом № 37 корпус 1. До 14:00 холодную воду отключат по адресам: Гайдара, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дом № 2 по дом № 64 (четная сторона); Корнилова, с дома № 1 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 64 (четная сторона); Котовского, с дома № 15 по дом № 63 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 20 (четная сторона).