В Рязани больше всего скучают по работе во время отпуска дизайнеры и учителя

Согласно недавнему исследованию SuperJob, наибольшая доля рязанцев, скучающих по работе во время отпуска, наблюдается среди дизайнеров (33%) и учителей (31%). Также среди тоскующих по трудовым будням, оказались врачи (26%) и программисты (21%). Менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами также составляют 21%. В то же время, меньше всех скучают во время отдыха бухгалтеры (12%), маркетологи (14%) и системные администраторы (14%).