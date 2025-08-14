Рязань
В России предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию в конце года
13-й пенсией называют предложение о введении ежегодной выплаты пенсионерам по образцу 13-й зарплаты — поощрения, которое практикуют некоторые организации по итогам календарного года.