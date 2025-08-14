В России предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию в конце года

Российским пенсионерам стоит начислять 13-ю пенсию в конце года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политика Сергея Миронова. «Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно», — заявил он. По его Миронова, «пенсионерам тяжело». «Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — объяснил политик.

Российским пенсионерам стоит начислять 13-ю пенсию в конце года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политика Сергея Миронова.

«Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно», — заявил он.

По его Миронова, «пенсионерам тяжело». «Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — объяснил политик.

13-й пенсией называют предложение о введении ежегодной выплаты пенсионерам по образцу 13-й зарплаты — поощрения, которое практикуют некоторые организации по итогам календарного года.