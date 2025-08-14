В России предложили ввести на федеральном уровне подарки для новорожденных

По словам депутата, из-за подарков женщины едут рожать в другие регионы. Как следствие — в стране изменяется статистика рождаемости. Парламентарий подчеркнула, что из-за разных подходов в регионах родители начинают думать, что их дети «менее ценны для страны». «Решение — это единый федеральный подарок для новорожденного. Подарок № 1 от президента каждому новорожденному в стране», — отметила Буцкая.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести на федеральном уровне единый подарочный набор для новорожденных. Об этом 14 августа сообщило ТАСС.

По словам депутата, из-за подарков женщины едут рожать в другие регионы. Как следствие — в стране изменяется статистика рождаемости. Парламентарий подчеркнула, что из-за разных подходов в регионах родители начинают думать, что их дети «менее ценны для страны».

«Решение — это единый федеральный подарок для новорожденного. Подарок № 1 от президента каждому новорожденному в стране», — отметила Буцкая.