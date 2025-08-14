В России предложили компенсировать гражданам вынужденные расходы на медпомощь

В России предложили компенсировать гражданам вынужденные расходы на медицинскую помощь, которая должна предоставляться бесплатно по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Об этом пишет URA.ru со ссылкой на депутата Госдумы от Челябинской области Яну Лантратову.

Она направила совместно с Сергеем Мироновым предложения в Минздрав России.

По словам Лантратовой, нередко пациенты сталкиваются с ситуациями, когда не могут получить бесплатные медицинские услуги из-за отсутствия мест, оборудования или врачей в поликлиниках. В таких случаях они вынуждены обращаться в платные клиники.

«По Конституции и программе ОМС все это должно быть бесплатно и вовремя. Если человек вынужден платить за медицинскую услугу, которая по закону должна быть бесплатной, государство должно вернуть ему эти деньги», — отметила депутат.

Предложенные поправки предполагают, что если бесплатная медицинская помощь недоступна по объективным причинам, гражданам будут выплачиваться компенсации в пределах сумм, уже предусмотренных для этих услуг в рамках ОМС. Это решение не потребует дополнительных расходов из бюджета. Срок обращения за компенсацией предлагается установить в один год с момента оплаты.