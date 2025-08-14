В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что армия Украины лишилась около 1315 солдат. ВС РФ поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы и 268 беспилотников самолетного типа. Кроме того, российские войска освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР.