В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Отмечается, что армия Украины лишилась около 1315 солдат. ВС РФ поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы и 268 беспилотников самолетного типа. Кроме того, российские войска освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что армия Украины лишилась около 1315 солдат.
ВС РФ поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ.
Средства ПВО сбили четыре авиабомбы и 268 беспилотников самолетного типа.
Кроме того, российские войска освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР.