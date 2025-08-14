Ученые сообщили, что при стрессе мужчины изменяют чаще женщин

Испытуемых попросили анонимно сообщить, совершали ли они какие-либо действия, которые их партнер мог бы расценить как измену. 19% опрошенных признались, что во время пандемии изменяли своим партнерам в той или иной форме — как онлайн, так и при личной встрече. Анализ показал, что мужчины чаще женщин сообщали, что во время пандемии у них усиливалось желание начать отношения «на стороне».

Ученые сообщили, что при стрессе мужчины изменяют чаще женщин. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Испытуемых попросили анонимно сообщить, совершали ли они какие-либо действия, которые их партнер мог бы расценить как измену.

19% опрошенных признались, что во время пандемии изменяли своим партнерам в той или иной форме — как онлайн, так и при личной встрече.

Анализ показал, что мужчины чаще женщин сообщали, что во время пандемии у них усиливалось желание начать отношения «на стороне».

Также мужчины чаще признавались в том, что изменяли своим вторым половинкам.

По словам ученых, мужчины могут быть особенно уязвимы перед лицом стрессовых ситуаций.