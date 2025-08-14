Ученые нашли способ уничтожать раковые клетки дистанционно

Система способна самостоятельно превращать сахар в вещества, разрушающие опухоль. Небольшой нагрев с помощью лазера ускоряет процесс, поддерживает протекающие реакции и повышает эффект. В экспериментах на мышах этот способ полностью уничтожил злокачественные новообразования. Авторы исследования добавили, что главное преимущество метода кроется в его точности: система работает только в опухоли за счет уникальных условий ее среды. Это снижает тяжесть побочных симптомов наряду с химиотерапией.