Стала известна главная цель Трампа на предстоящих переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу европейских лидеров о введении режима прекращения боевых действий на Украине до начала мирных переговоров. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на инсайдеров.

В ходе телефонного разговора он заявил, что его предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным будет направлена на достижение именно такого перемирия. По данным собеседников канала, участники диалога единогласно согласились, что прекращение огня должно предшествовать любым дальнейшим переговорам.

Стороны также подчеркнули необходимость участия Украины в урегулировании и признали за ней право самостоятельно решать вопрос возможных территориальных уступок. Источники добавили, что европейские лидеры были впечатлены решимостью Трампа ввести новые санкции против России, если Путин не согласится на мир.