Сотрудники ГАИ задержали более 10 машин в ходе рейдов

13 августа в Рязанской области проводились рейды, направленные на предотвращение нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону. Сотрудники проверили автомобили с поддельными регистрационными знаками, а также те, которые были не зарегистрированы. В результате проверки задержали более 10 машин, которые имели прекращенную регистрацию или находились в розыске. Нарушителей наказали, а номера с их автомобилей изъяли.

