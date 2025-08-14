С территории Рязанской ВДНХ убрали самолет Ан-2
Отмечается, что летательный аппарта отправился в очередное путешествие. «Мы прощаемся с нашим зеленым другом. Но место долго пустовать не будет. Очень скоро его займет новый арт-объект. Не менее эффектный и фотогеничный», — написано в посте.
С территории Рязанской ВДНХ убрали самолет Ан-2. Об этом сообщили в соцсетях пространтства.
Отмечается, что летательный аппарта отправился в очередное путешествие.
«Мы прощаемся с нашим зеленым другом. Но место долго пустовать не будет. Очень скоро его займет новый арт-объект. Не менее эффектный и фотогеничный», — написано в посте.