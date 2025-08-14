Рязанским семьям напомнили о получении выплаты к 1 сентября

Основные получатели такой поддержки — многодетные семьи и семьи с низким доходом. Размер выплат также отличается от региона к региону. В Рязанской области это около четырех тысяч рублей.

Рязанским семьям напомнили о получении выплаты к 1 сентября. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на председателя Социал-демократического союза женщин Ольгу Епифанову.

Помощь оказывается на региональном уровне и варьируется в зависимости от субъекта РФ. В одних регионах ежегодно или раз в два года компенсируют затраты на школьную форму, в других — помогают собрать первоклассников.

Для получения этих мер поддержки необходимо подать заявление и документы через МФЦ, органы соцзащиты или портал «Госуслуги».