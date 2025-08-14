Рязанку оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов у себя дома

Установлено, что в октябре и ноябре 2024 года 35-летняя женщина фиктивно зарегистрировала двух иностранцев у себя дома в Рязани. Суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа 110 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Об этом 14 августа сообщила пресс-служба облпрокуратуры в своих соцсетях.

