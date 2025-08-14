Россияне были бы не против использовать ИИ для поиска второй половинки

Россияне заинтересовались возможностью использовать искусственный интеллект (ИИ) для планирования свиданий и выбора подарков.
Согласно исследованию РБК, проведенному внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского», 65% респондентов из 1009 опрошенных в крупных городах страны готовы воспользоваться ИИ в процессе знакомств.
Респонденты отмечают, что технологии могут помочь в подборе идей для свиданий, выборе подарков и улучшении анкет. В частности, 25% опрошенных хотят использовать ИИ для планирования встреч, 20% - для выбора подарков, 19% - для улучшения своих анкет, 17% - для поиска тем беседы, а 16% - для консультаций по выбору партнера.
Однако эксперты подчеркивают, что, несмотря на полезность чат-ботов, доверительные отношения все равно зависят от людей. CEO сервиса VK Знакомства Игорь Кузнецов отметил, что ИИ может значительно сократить время поиска совместимого партнера, но истинные отношения строятся на человеческом взаимодействии.
Владислав Тушканов из «Лаборатории Касперского» добавил, что хотя чат-боты могут вдохновлять, они иногда могут предоставлять недостоверную информацию.