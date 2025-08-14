Россияне были бы не против использовать ИИ для поиска второй половинки

Россияне заинтересовались возможностью использовать ИИ для планирования свиданий и выбора подарков. Согласно исследованию РБК, 65% респондентов из 1009 опрошенных в крупных городах страны готовы воспользоваться им в процессе знакомств. Респонденты отмечают, что технологии могут помочь в подборе идей для свиданий, выборе подарков и улучшении анкет. В частности, 25% опрошенных хотят использовать ИИ для планирования встреч, 20% - для выбора подарков, 19% - для улучшения своих анкет, 17% - для поиска тем беседы, а 16% - для консультаций по выбору партнера. Однако эксперты подчеркивают, что, несмотря на полезность чат-ботов, доверительные отношения все равно зависят от людей.