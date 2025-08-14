Россиянам порекомендовали изменить настройки конфиденциальности в Telegram

Центробанк и МВД РФ призвали граждан проверить и обновить настройки приватности в мессенджере Telegram, сообщает пресс‑служба регулятора. Порекомендовали включить двухфакторную аутентификацию и не хранить во вкладке «Избранное» личные фото, сканы документов, заметки с паролями и логинами, а также данные банковских карт и счетов. Регулятор и полиция также посоветовали ограничить круг пользователей, которые могут вам звонить через мессенджер, и скрыть номер телефона от незнакомцев. «Это обеспечит вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев», — говорится в сообщении.

