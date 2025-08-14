Рязань
Россиянам объяснили, как изменится расчет среднего заработка в сентябре
С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок расчета среднего заработка, сообщает ТАСС со ссылкой на Ярослава Нилова. Документ вводит поправки в пользу работников: в расчет теперь включаются не только премии, но и денежные поощрения. Для выплаты выходного пособия средний дневной заработок умножается на среднее число рабочих дней в месяце. При суммированном учете применяется умножение среднего почасового заработка на среднее число рабочих часов в месяце в году. Для отпусков в календарных днях и компенсаций за неиспользованные отпуска средний заработок считается как сумма начисленной за расчетный период зарплаты, деленная на 12 и на 29,3 дня.

С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок расчета среднего заработка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По его словам, документ вводит ряд важных поправок в пользу работников.

«Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, очевидный плюс для работника», — подчеркнул депутат.

Для выплаты выходного пособия введено отдельное правило: средний дневной заработок умножается на среднее число рабочих дней в месяце. При суммированном учете рабочего времени средний заработок для такой выплаты определяется как произведение среднего почасового заработка на среднее число рабочих часов в месяце в году. В остальных случаях порядок расчета остается прежним.

«Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3», — пояснил Нилов.

Он также отметил, что все прежние нормативные акты в этой сфере утратят силу, а правила приведены в соответствие с современными требованиями.