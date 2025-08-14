Россиянам объяснили, как изменится расчет среднего заработка в сентябре

С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок расчета среднего заработка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
По его словам, документ вводит ряд важных поправок в пользу работников.
«Одно из изменений — это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, очевидный плюс для работника», — подчеркнул депутат.
Для выплаты выходного пособия введено отдельное правило: средний дневной заработок умножается на среднее число рабочих дней в месяце. При суммированном учете рабочего времени средний заработок для такой выплаты определяется как произведение среднего почасового заработка на среднее число рабочих часов в месяце в году. В остальных случаях порядок расчета остается прежним.
«Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3», — пояснил Нилов.
Он также отметил, что все прежние нормативные акты в этой сфере утратят силу, а правила приведены в соответствие с современными требованиями.