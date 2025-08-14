Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.55 / 79.70 14/08 15:30
Нал. EUR 94.25 / 94.50 14/08 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 036
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 279
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 641
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам назвали доступные аналоги Telegram и WhatsApp*
Первый сервис — Matrix. Это децентрализованная платформа с открытым исходным кодом. Следом идет китайское «суперприложение» WeChat с мессенджером, звонками и платежными функциями. Работает бесплатно, имеет интегрированный переводчик и поддержку мини-приложениями. В рекомендационный лист также вошли популярные сервисы для видеоконференций, такие как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Россиянам назвали доступные аналоги Telegram и WhatsApp*. Об этом пишет главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Первый сервис — Matrix. Это децентрализованная платформа с открытым исходным кодом.

Следом идет китайское «суперприложение» WeChat с мессенджером, звонками и платежными функциями. Работает бесплатно, имеет интегрированный переводчик и поддержку мини-приложениями.

В рекомендационный лист также вошли популярные сервисы для видеоконференций, такие как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Неочевидным приложением в подборке оказался Snapchat — сервис обмена фото- и видеосообщениями с исчезающими сообщениями и фильтрами.

Среди российских альтернатив Харитонов указал «VK Видеозвонки» в соцсети «ВКонтакте» и национальный мессенджер Max.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России