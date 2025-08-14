Россиянам назвали доступные аналоги Telegram и WhatsApp*

Первый сервис — Matrix. Это децентрализованная платформа с открытым исходным кодом. Следом идет китайское «суперприложение» WeChat с мессенджером, звонками и платежными функциями. Работает бесплатно, имеет интегрированный переводчик и поддержку мини-приложениями. В рекомендационный лист также вошли популярные сервисы для видеоконференций, такие как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Россиянам назвали доступные аналоги Telegram и WhatsApp*. Об этом пишет главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Неочевидным приложением в подборке оказался Snapchat — сервис обмена фото- и видеосообщениями с исчезающими сообщениями и фильтрами.

Среди российских альтернатив Харитонов указал «VK Видеозвонки» в соцсети «ВКонтакте» и национальный мессенджер Max.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России