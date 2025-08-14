Пьяный 17-летний рязанец угнал автомобиль и попал в ДТП

Пьяный 17-летний рязанец угнал автомобиль «Ока» и попал в ДТП. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел на улице Энгельса. По предварительной информации полиции, пьяный 17-летний рязанец после застолья с приятелями возвращался домой. Он заметил, что ключ от замка зажигания припаркованного автомобиля находится на полке между передними сидениями.

Рязанец открыл дверь и решил прокатиться до дома на чужой «Оке». Однако он не справился с управлением и врезался в дерево. Угонщик скрылся.

Машина принадлежала 51-летнему рязанцу.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по статье 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.