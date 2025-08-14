Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.55 / 79.70 14/08 11:21
Нал. EUR 94.25 / 94.97 14/08 11:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 010
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 263
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 633
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Пьяный 17-летний рязанец угнал автомобиль и попал в ДТП
Инцидент произошел на улице Энгельса. По предварительной информации полиции, пьяный 17-летний рязанец после застолья с приятелями возвращался домой. Он заметил, что ключ от замка зажигания припаркованного автомобиля находится на полке между передними сидениями. Рязанец открыл дверь и решил прокатиться до дома на чужой «Оке». Однако он не справился с управлением и врезался в дерево. Угонщик скрылся. Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по статье 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пьяный 17-летний рязанец угнал автомобиль «Ока» и попал в ДТП. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел на улице Энгельса. По предварительной информации полиции, пьяный 17-летний рязанец после застолья с приятелями возвращался домой. Он заметил, что ключ от замка зажигания припаркованного автомобиля находится на полке между передними сидениями.

Рязанец открыл дверь и решил прокатиться до дома на чужой «Оке». Однако он не справился с управлением и врезался в дерево. Угонщик скрылся.

Машина принадлежала 51-летнему рязанцу.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по статье 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.