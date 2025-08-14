Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.55 / 79.70 14/08 11:21
Нал. EUR 94.25 / 94.97 14/08 11:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 010
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 263
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 633
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Названы самые востребованные профессии в Рязанской области
За семь месяцев 2025 года работодатели Рязанской области разместили более 41 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов было опубликовано более 3,2 тыс. предложений, что составляет 8% от общего числа рабочих мест в регионе. На втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (2,7 тыс. вакансий, или 7%), на третьем — операторы call-центра (2 тыс. вакансий, или 5%).

Названы самые востребованные профессии в Рязанской области. Об этом 14 августа сообщили специалисты hh.ru.

За семь месяцев 2025 года работодатели Рязанской области разместили более 41 тыс. вакансий.

Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов было опубликовано более 3,2 тыс. предложений, что составляет 8% от общего числа рабочих мест в регионе.

На втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (2,7 тыс. вакансий, или 7%), на третьем — операторы call-центра (2 тыс. вакансий, или 5%).

В топ-20 наиболее востребованных этим летом профессий вошли торговые, сервисные, транспортные, медицинские, инженерно-технические, квалифицированные рабочие и административные специальности. На эти профессии приходится 52% всего спроса на кадры в регионе.