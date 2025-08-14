Названы самые востребованные профессии в Рязанской области

За семь месяцев 2025 года работодатели Рязанской области разместили более 41 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для этих специалистов было опубликовано более 3,2 тыс. предложений, что составляет 8% от общего числа рабочих мест в регионе. На втором месте — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (2,7 тыс. вакансий, или 7%), на третьем — операторы call-центра (2 тыс. вакансий, или 5%).

Названы самые востребованные профессии в Рязанской области. Об этом 14 августа сообщили специалисты hh.ru .

В топ-20 наиболее востребованных этим летом профессий вошли торговые, сервисные, транспортные, медицинские, инженерно-технические, квалифицированные рабочие и административные специальности. На эти профессии приходится 52% всего спроса на кадры в регионе.