МВД объяснило россиянам смысл инициативы со спецрасцветкой ремней безопасности
МВД объяснило россиянам смысл инициативы со спецрасцветкой ремней безопасности. Информацию разместил научный центр безопасности дорожного движения ведомства.

Отмечается, что идея была предложена в рамках научной дискуссии, но официального применения новых мер не предлагалось.

Во время обсуждения была затронута мысль о «дополнительной визуализации» ремня в целях защитить граждан, которые использовали его, но камера не заметила, что водитель пристегнут.

На данный момент от МВД не поступало требований об изменении законодательства.