Мошенники за полгода позвонили россиянам в иностранных мессенджерах 500 млн раз

Отмечается, что с помощью этих платформ аферистам удалось похитить свыше 15 млрд рублей. Средняя сумма одного обмана составила 25 тысяч рублей. Ранее Роскомнадзор ограничил россиянам звонки через Telegram и WhatsApp*. *Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

