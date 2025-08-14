Мошенники за полгода позвонили россиянам в иностранных мессенджерах 500 млн раз
Отмечается, что с помощью этих платформ аферистам удалось похитить свыше 15 млрд рублей. Средняя сумма одного обмана составила 25 тысяч рублей. Ранее Роскомнадзор ограничил россиянам звонки через Telegram и WhatsApp*. *Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
Мошенники за полгода позвонили россиянам в иностранных мессенджерах около 500 млн раз. Об этом сообщает РИА Новости ос ссылкой на данные оператора МТС.
Отмечается, что с помощью этих платформ аферистам удалось похитить свыше 15 млрд рублей. Средняя сумма одного обмана составила 25 тысяч рублей.
Ранее Роскомнадзор ограничил россиянам звонки через Telegram и WhatsApp*.
*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.