Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
24°
Сбт, 16
23°
ЦБ USD 79.6 -0.27 14/08
ЦБ EUR 93.39 0.53 14/08
Нал. USD 80.55 / 79.70 14/08 11:21
Нал. EUR 94.25 / 94.97 14/08 11:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 010
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 263
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 633
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Мармакс» создаст новый городской сквер в центре Рязани

Девелоперская компания «Мармакс» приступает к благоустройству сквера перед резиденцией «Медный» в центре Рязани на пересечении улиц Пролетарская и Чапаева. Проект направлен на создание комфортной и эстетически привлекательной городской среды.

Благоустройство территории вдоль улицы Пролетарской предполагает высадку более 80 новых деревьев и кустарников на площади свыше 2 500 кв. м, установку напольных шахмат и обустройство зон отдыха. Кроме того, рассматривается техническая возможность установки сухого фонтана. Пространство будет гармонично интегрировано в существующий архитектурный ансамбль района, где уже построены жилые комплексы «Достояние» и «Наследие», а также возводится городской квартал «Манхэттен» от «Мармакс».

Ранее девелопер уже благоустраивал сквер на улице Горького рядом с клубным домом «Легенда Горького» — обновил грунт и высадил газонную траву, установил урны, дизайнерские скамейки и фонари с теплым светом, обустроил тротуары по периметру и внутренние дорожки, а также детскую площадку. Это пространство доступно для всех жителей города —здесь комфортно гулять с колясками, в жаркую погоду можно отдыхать в тени деревьев, а в вечернее время освещено и безопасно.

Девелоперская компания «Мармакс» обладает опытом в благоустройстве общественных пространств и закрытых дворов-парков, интегрируя в своих проектах жилую среду, городской и природный ландшафт. В парковом квартале «Голландия» девелопер благоустроил прилегающую территорию вдоль Касимовского шоссе и создал для резидентов двор-парк площадью более 1 гектара, где высадил свыше 11500 растений; на крыше комплекса «Наследие Современности» — террасу с озеленением и панорамным видом на город, а в «Достоянии на Чапаева» — первый в городе двор-галерею, расположенный на стилобате, в котором высадил около 200 деревьев, более 1000 кустарников и 450 многолетних растений. Кроме того, девелопер выложил клинкерной плиткой все пешеходные и парковочные зоны и перенес линии электропередач и инженерных сетей под землю, что положительно сказалось на комплексном восприятии ансамбля.

«В своих проектах „Мармакс“ уделяет особое внимание благоустройству и озеленению городских пространств. Новый городской сквер у резиденции „Медный“ сформирует ландшафтный акцент в центре Рязани и станет еще одним местом притяжения, добавив новые сценарии культурного отдыха для рязанцев и гостей города», — отметили в пресс-службе девелоперской компании «Мармакс».