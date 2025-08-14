Госдума предложила за буллинг отправлять детей в центры временного содержания

В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с буллингом и школьным насилием, сообщает «Абзац» со ссылкой на первого заместителя председателя думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую. Она отметила, что проблема детского буллинга является актуальной, так как травля детей сверстниками часто встречается в образовательных учреждениях. Согласно проекту подростков, неоднократно совершивших правонарушения, по решению суда на месяц направят в «Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних», где с ними будут работать специалисты. После выхода из центра подростки останутся на учете, и с ними продолжат наблюдать эксперты.

В Госдуму внесли законопроект, направленный на борьбу с буллингом и школьным насилием. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на первого заместителя председателя думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

Согласно новому законопроекту, подростки, неоднократно совершившие правонарушения, могут быть направлены в центры временного содержания для профилактической работы.

Буцкая отметила, что проблема детского буллинга является актуальной, так как травля детей сверстниками часто встречается в образовательных учреждениях. «На данный момент с ребенком, который буллит сверстников, проводятся профилактические беседы, в крайнем случае его родителям могут назначить штраф, но данные меры воздействия не оказывают должного эффекта. Иногда это даже приводит к совершению более тяжких деяний, поэтому в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает при неоднократных правонарушениях отправлять ребенка в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — уточнила она.

Проект закона предлагает изменять название существующих центров на «Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних», чтобы лучше отразить их реальную деятельность. По решению суда подростков будут направлять в такие центры на месяц, где с ними будут работать специалисты, включая психологов, для выявления причин их поведения.

«Также работа будет проводиться с его родителями», — добавила Буцкая.

В центре дети не смогут пользоваться телефонами, но будут заниматься учебой, физкультурой и творчеством. После выхода из центра подростки останутся на учете, и с ними продолжат работать специалисты.