32-летний рязанец без «прав» устроил ДТП с пострадавшей

Авария случилась 13 августа, примерно в 18:50, в Рязани около дома № 115 по улице Введенской. По предварительной информации полиции, 32-летний рязанец, управляя мопедом «Хонда», столкнулся с автомобилем «Рено», за рулем которого был 30-летний местный житель. Пассажир мопеда — 32-летняя рязанка пострадала. Ее с травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.