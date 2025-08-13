Новая высота жизни: «Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами в резиденции «Медный»

Девелоперская компания «Мармакс» открывает продажи эксклюзивных пентхаусов с камином на последнем, 8-м этаже резиденции «Медный» на ул. Пролетарской в центре Рязани. В рамках ограниченного предложения доступны 16 уникальных лотов проекта.

Резиденция «Медный» расположена в самом центре культурной и деловой жизни Рязани. 8-й этаж резиденции — это панорамные виды на исторический центр города, высота потолков 3,6 метров и камины в гостиной зоне.

Традиционно камин считается привилегией загородных домов, однако «Мармакс» в своих проектах предлагает решения, которые ранее казались невозможными в многоквартирных домах. Ранее оно уже было реализовано девелопером в жилом комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева».

Главное преимущество квартир с камином — возможность наслаждаться теплом и уютом в любое время года. Дизайн-решение с камином позволяет создать неповторимую атмосферу в доме. Интерьер можно гармонично дополнить мягкой мебелью — стильными креслами и диваном.