«Зеленый сад» начал создавать зоны охраны возле Богоявленского храма в Борках

Строительная компания ценит историю родного края, внимательно прислушивается к пожеланиям граждан и проявляет социальную ответственность. В Борках «Зеленый сад» реализует масштабный инвестиционный проект «Окская стрелка», на основании заключённого с городской администрацией и правительством области соглашения. В ходе работ девелопер выяснил, что в микрорайоне находится уникальный архитектурный объект федерального значения. Речь о Богоявленском храме, построенном ещё в XVII веке.

Большую помощь в строительстве церкви оказала семья бояр Нарышкиных. В том числе — лично Наталья Кирилловна, мать императора Петра I. Нарышкины заказали в Москве колокола, церковную утварь, иконы. В Туле — красивейшую церковную ограду. В своё время храм был одним из богатейших в городе.

Сегодня Богоявленская церковь по-прежнему действует. Как объект культурного наследия федерального значения её охраняет государство, однако зоны охраны вокруг храма до сих пор не установлены. Руководство «Зеленого сада» решило исправить это упущение: зафиксировать все документально и сохранить местный природный ландшафт в первозданном виде. При этом все расходы компания берет на себя. Храм очень популярен у борковчан, он собирает под своими сводами множество прихожан. Поэтому особенно важно не нарушить особый дух святого места. Чтобы подтвердить историческую ценность Богоявленской церкви с прилегающей территорией, «Зеленый сад» привлёк к проработке документации по установлению зон охраны экспертов в области историко-культурного наследия из г. Москвы. В работе экспертной группы также участвует Союз архитекторов России.

«Компания „Зеленый сад“ поступила честно и добропорядочно, скорректировав проектные решения в части технико-экономических показателей, — подчеркнула учёный секретарь Совета по сохранению архитектурного наследия при Союзе архитекторов России Ирина Кронидовна Заика. — Кто-то менее щепетильный просто застроил бы окрестности церкви, ведь официальные зоны охраны здесь не установлены. В то время как „Зеленый сад“, опираясь на экспертные выводы, отказался от застройки примерно 240 тысяч квадратных километров площади. Той самой, что в будущем станет официальной зоной охраняемого природного ландшафта в составе зон охраны объекта культурного наследия федерального значения „Богоявленская церковь“. Жители микрорайона Борки смогут наслаждаться панорамами церкви, природным ландшафтом в его первозданном виде».

Проект по созданию зон охраны, инициированный «Зеленым садом», пройдёт все необходимые согласования. В том числе — государственную историко-культурную экспертизу.