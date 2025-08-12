Рязань
«Зеленый сад» занял седьмое место в рейтинге застройщиков ЦФО

Строительная компания — в топе лучших девелоперов по объему строящегося жилья. Рейтинг составлен по данным «Единого ресурса застройщиков».

На данный момент «Зеленый сад» возводит почти 260 000 квадратных метров жилой площади. Самый масштабный жилой комплекс компании — инвестиционный проект «Окская стрелка» в микрорайоне Борки. В ближайшей перспективе общая площадь жилого фонда в возводимых домах увеличится еще на 110 000 квадратных метров.

Напомним, «Зеленый сад» не просто возводит дома, но и создает для жителей Рязани и подмосковного Жуковского жилую среду с уникальным благоустройством. Каждый новый дом девелопера это «умные» решения с голосовым помощником, входными группами с подогревом, лавочками с подогревом и USB-разъемами для зарядки гаджетов, Face-ID. Это полностью безопасная среда с охраной и тревожными кнопками, доступная среда с плавными спусками и без лишних ступеней. В каждом новом дворе строятся бельчатники и фонтаны с подсветкой.

Особое внимание «Зеленый сад» уделяет детям. Создаются целые игровые зоны, включающие в себя песочницы с кварцевыми песком и водно-игровым оборудованием, современные качели, горки-лазалки. В ближайшем будущем во дворах будут устанавливаться экраны для просмотра мультфильмов. В таком дружелюбном пространстве дети точно забудут о гаджетах и вернутся к традиционным дворовым играм.

«Зеленый сад» всегда думает о будущем, и построенные квадратные метры квартир — только начало большого пути к созданию настоящего дома для тысяч счастливых новоселов.