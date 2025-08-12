Зеленский объявил о планах провести встречу с Путиным и Трампом

Как отметил Зеленский, он не знает, когда такая встреча может произойти, но она планируется. Комментируя предстоящие переговоры президентов РФ и США на Аляске, Зеленский выразил надежду, что там «никаких решений без Украины приниматься не будет». «Разговор Путина и Трампа может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего про Украину без нас они не примут. Верю, что президент США это понимает», — заявил Зеленский.

