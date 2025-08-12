ВС РФ ударили по военным объектам ВСУ

В результате поражено предприятие военно-промышленного комплекса Украины, а также цеха производства БПЛА и места их хранения, склады боеприпасов, центр подготовки подразделений ВСУ, пункт временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. При ударе российские войска использовали высокоточное оружие большой дальности, ударные беспилотники.