Врачи призвали россиян к срочным действиям из-за распространения менингококка

Инфекционист Екатерина Степанова рассказала, что с начала 2023 года в России зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболевания, что вдвое больше, чем за весь 2022 год (600 случаев). «На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп», — подчеркнула медик.

С этим мнением согласился врач Михаил Фаворов, который также призвал включить вакцинацию от менингококка в национальный календарь прививок. Он отметил, что необходимо использовать препараты, которые обеспечивают защиту от всех серотипов инфекции.

Фаворов добавил, что такие вакцины уже существуют, и теперь важно организовать их производство, выделив на это необходимые финансы.