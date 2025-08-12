В селе Лопатино восстановили водоснабжение
В селе Лопатино Скопинского района восстановили центральное водоснабжение благодаря строительству новой скважины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Работы были организованы по личному распоряжению губернатора региона Павла Малкова. Новую скважину успешно ввели в эксплуатацию, и коммунальные службы завершили все необходимые работы. Специалисты провели анализ воды, который подтвердил её соответствие действующим нормам. Контроль за выполнением работ осуществляли специалисты министерства ТЭК и ЖКХ, которые выезжали в село для проверки хода выполнения поручения губернатора. Теперь жители Лопатино обеспечены качественной питьевой водой.
Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области