В Рязанской области загорелся жилой дом

Отмечается, что ЧП случилось в селе Глядково Сасовского округа. В тушении участвовали 14 человек и четыре единицы техники. Поврежден дом и хозяйственная постройка. Плошадь пожара составила 46 кв. метров.