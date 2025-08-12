В Рязанской области загорелся жилой дом
Отмечается, что ЧП случилось в селе Глядково Сасовского округа. В тушении участвовали 14 человек и четыре единицы техники. Поврежден дом и хозяйственная постройка. Плошадь пожара составила 46 кв. метров.
