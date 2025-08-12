В Рязанской области проверят малину на наличие пестицидов и нитратов

11 августа 2025 года сотрудники Россельхознадзора проверили сельскохозяйственные земли в Рязанском районе, сообщили на сайте ведомства по региону. Они взяли пробы малины, чтобы проверить, безопасна ли она для потребления и нет ли в ней вредных веществ, таких как пестициды и нитраты. Образцы отправили в лабораторию в Туле для анализа. Если результаты покажут, что уровень вредных веществ превышает нормы, Россельхознадзор примет необходимые меры.

