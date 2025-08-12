Рязань
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
774
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 165
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 557
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 844
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязанской области 13 августа ожидаются грозы и сильный ветер
По данным Гидрометцентра, 13 августа в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Рязанской области. Ночью и в течение всего дня местами прогнозируются грозы, а в отдельных районах возможны сильные ливни и град. Также ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, что может привести к снижению видимости до 200-500 метров. Жителям рекомендуется проявлять осторожность и избегать ненужных поездок в условиях ухудшения погоды.

