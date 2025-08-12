В Рязанской области 13 августа ожидаются грозы и сильный ветер

По данным Гидрометцентра, 13 августа в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Рязанской области. Ночью и в течение всего дня местами прогнозируются грозы, а в отдельных районах возможны сильные ливни и град. Также ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, что может привести к снижению видимости до 200-500 метров. Жителям рекомендуется проявлять осторожность и избегать ненужных поездок в условиях ухудшения погоды.

По данным Гидрометцентра, 13 августа в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Рязанской области.

Ночью и в течение всего дня местами прогнозируются грозы, а в отдельных районах возможны сильные ливни и град.

Также ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, что может привести к снижению видимости до 200-500 метров.

Жителям рекомендуется проявлять осторожность и избегать ненужных поездок в условиях ухудшения погоды.