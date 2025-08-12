В Рязани, на улице Промышленная, произошло ДТП

В Рязани, на улице Промышленная, по пути из Недостоево в Канищево, произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN.LIFE». Уточняется, что авария случилась на дороге из Недостоево в Канищево. На видео можно заметить машины скорой помощи. Остальные подробности пока неизвестны.