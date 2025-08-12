В России предложили ввести платное обучение для иностранных школьников

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он также предполагает ограничение числа бесплатных попыток прохождения тестирования на знание русского языка. В пояснительной записке отмечается, что из-за увеличения числа детей мигрантов в российских школах в 2025 году не хватает более 900 тысяч мест. Кроме того, авторы инициативы считают, что недостаточное владение русским языком иностранцами замедляет процесс обучения остальных школьников. Предполагается, что принятие закона поможет сохранить бюджетные средства, которые тратятся на тестирование детей мигрантов, и создаст комфортную образовательную среду для обучающихся.

