Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
706
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 147
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 539
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 821
В России предложили ввести налоговый вычет на товары для школы
В России предложили ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин, передало 12 августа РИА Новости.

По словам авторов законопроекта, ежегодно россияне тратят значительную сумму на покупку школьных принадлежностей. Отмечается, что это становится серьезной нагрузкой на семейный бюджет, особенно в случае низкого дохода.

Налоговый вычет, по мнению депутатов, помог бы исправить ситуацию и позволил бы частично возместить траты на школьную форму, учебные материалы, канцтовары.

Авторы инициативы направили соответствующее обращение главе Минфина Антону Силуанову.