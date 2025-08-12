В России предложили ввести налоговый вычет на товары для школы

В России предложили ввести налоговый вычет на школьные товары для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин, передало 12 августа РИА Новости.

Налоговый вычет, по мнению депутатов, помог бы исправить ситуацию и позволил бы частично возместить траты на школьную форму, учебные материалы, канцтовары.

Авторы инициативы направили соответствующее обращение главе Минфина Антону Силуанову.