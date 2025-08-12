Рязань
В России предложили ввести базовый доход
Группа депутатов предложила ввести в России базовый доход — регулярные выплаты всем гражданам независимо от занятости, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. По его словам, идея обсуждается в партии и должна стать основой соцгарантий; для её реализации есть ресурсы, но нужна кардинальная смена кредитно-денежной политики ради развития, улучшения качества жизни, демографии, инфраструктуры и социальной защищённости.

Бабаков подчеркнул, что идея базового дохода уже давно обсуждается в партии и не несет в себе ничего негативного. Он отметил, что базовый доход должен стать основой социальных гарантий для граждан. Вице-спикер также отметил наличие ресурсов и возможностей для реализации этой инициативы, добавив, что для этого необходимо кардинально изменить денежно-кредитную политику страны.

По словам Бабакова, новая кредитно-денежная политика должна быть направлена на развитие России, что станет основным источником обогащения для граждан. Он акцентировал внимание на том, что целью новой экономической политики должно стать улучшение качества жизни, включая положительную демографию, создание комфортной среды обитания, решение инфраструктурных задач и обеспечение социальной защищенности.