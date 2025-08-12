«Ъ»: в России говядина и баранина могут подорожать на 12-15%
Отмечается, что такие изменения значительно опередят рост стоимости курятины и свинины. По информации газеты, на данный момент говядина и баранина дорожают быстрее, чем другие виды мяса. Рост цен на баранину составил 44,7% за полтора года. Тенденция объясняется растущими издержками и сокращением производства.
