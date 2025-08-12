Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
22°
Чтв, 14
21°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.30 / 79.70 12/08 16:00
Нал. EUR 93.92 / 94.30 12/08 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
706
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 147
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 539
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Ъ»: в России говядина и баранина могут подорожать на 12-15%
Отмечается, что такие изменения значительно опередят рост стоимости курятины и свинины. По информации газеты, на данный момент говядина и баранина дорожают быстрее, чем другие виды мяса. Рост цен на баранину составил 44,7% за полтора года. Тенденция объясняется растущими издержками и сокращением производства.

В России во втором полугодии розничные цены на говядину и баранину могут увеличиться на 12-15% в годовом выражении. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Strategy Partners.

Отмечается, что такие изменения значительно опередят рост стоимости свинины и курятины.

По информации газеты, на данный момент говядина и баранина дорожают быстрее, чем другие виды мяса. Рост цен на баранину за полтора года составил 44,7%.

Тенденция объясняется растущими издержками и сокращением производства.