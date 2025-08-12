В России для повышения рождаемости предложили увеличить декретные выплаты

В России для повышения рождаемости предложили увеличить декретные выплаты. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на старшего научного сотрудника ИНП РАН Александра Ларионова.

Отмечается, что на данный момент матери получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% от среднего заработка. Минимальная выплата — девять тысяч рублей, максимальная — 69 тысяч.

Ларионов предложил при рождении второго ребенка повысить сумму декретных до 60% от среднего дохода и выплачивать 2,5 года. После появления третьего — до 80% и начислять их до трехлетнего возраста.