В Минздраве прокомментировали ситуацию с заболеваемостью менингококком

По информации внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова, показатели заболеваемости менингококковой инфекцией в России остаются на уровне ниже среднемноголетних значений. Об этом пишет РБК.
Чуланов отметил, что текущая ситуация в стране стабильна.
Он акцентировал внимание на важности вакцинации как наиболее эффективного средства профилактики менингококковой инфекции. Прививки проводятся в соответствии с национальным календарем прививок, а также по эпидемиологическим показаниям в региональных календарях. В случае невозможности определить серогруппу возбудителя, специалист рекомендует использовать многокомпонентную вакцину.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что за последнюю неделю было зарегистрировано всего два случая заражения. Специалисты напомнили, что менингококковая инфекция имеет зимне-весенний характер, а всплески заболеваемости происходят раз в 10-30 лет. Инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям, таким как менингит или менингоэнцефалит. Для защиты от инфекции медики советуют соблюдать правила гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с людьми, проявляющими признаки заболевания.