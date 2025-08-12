В Минздраве прокомментировали ситуацию с заболеваемостью менингококком

По словам внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова (РБК), заболеваемость менингококковой инфекцией в России ниже среднемноголетних значений и ситуация стабильна. Вакцинация остаётся наиболее эффективной профилактикой; прививки делаются по национальному и региональным календарям, при неизвестной серогруппе рекомендуют многокомпонентную вакцину. Роспотребнадзор за последнюю неделю зафиксировал два случая; инфекция имеет зимне‑весенний характер, передаётся воздушно‑капельным путём и может привести к тяжёлым осложнениям. Медики советуют прививаться, соблюдать гигиену, проветривать помещения и избегать контактов с больными.

По информации внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова, показатели заболеваемости менингококковой инфекцией в России остаются на уровне ниже среднемноголетних значений. Об этом пишет РБК.

Чуланов отметил, что текущая ситуация в стране стабильна.

Он акцентировал внимание на важности вакцинации как наиболее эффективного средства профилактики менингококковой инфекции. Прививки проводятся в соответствии с национальным календарем прививок, а также по эпидемиологическим показаниям в региональных календарях. В случае невозможности определить серогруппу возбудителя, специалист рекомендует использовать многокомпонентную вакцину.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что за последнюю неделю было зарегистрировано всего два случая заражения. Специалисты напомнили, что менингококковая инфекция имеет зимне-весенний характер, а всплески заболеваемости происходят раз в 10-30 лет. Инфекция передается воздушно-капельным путем и может привести к серьезным осложнениям, таким как менингит или менингоэнцефалит. Для защиты от инфекции медики советуют соблюдать правила гигиены, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с людьми, проявляющими признаки заболевания.