В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутатов.

Предлагается снижать пенсионный возраст на один год родителям двух детей, на три года — родителям трех детей, на пять лет — родителям четырех и более детей.