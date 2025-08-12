В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка
Предлагается снижать пенсионный возраст на один год родителям двух детей, на три года — родителям трех детей, на пять лет — родителям четырех и более детей.
В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутатов.
