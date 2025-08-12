В Госдуме предложили назначить выплату на покупку школьного набора

По словам депутата Сергея Миронова, следует установить ежемесячные начисления в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где есть дети. Также планируется ежеквартальная индексация пенсий, чтобы они успевали за ростом цен. Кроме того, парламентарий озвучил идею о ежегодной выплате к 1 сентября для покупки школьных принадлежностей. В декабре же, по предложению Миронова, следует выплачивать 13-ю зарплату и 13-ю пенсию. Миронов подчеркнул, что все эти инициативы имеют финансовую базу и могут быть реализованы.

