В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали пятеро детей

В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали пятеро детей. Об этом 12 августа сообщил в своих соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. Отмечается, что FPV-дрон атаковал частный дом.

В результате четырех девочек в возрасте четырех, шести, девяти и 16 лет, а также 14-летнего мальчика доставили в больницу. По данным Гладкова, у всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы.

После оказания помощи пострадавших переведут в детскую областную клиническую больницу.

Уточняется, что в результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление.