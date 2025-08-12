Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
22°
Чтв, 14
21°
ЦБ USD 79.87 0.2 13/08
ЦБ EUR 92.86 -0.09 13/08
Нал. USD 80.30 / 79.90 12/08 18:30
Нал. EUR 93.85 / 94.30 12/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
740
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 157
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 550
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 833
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали пятеро детей
Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. Отмечается, что FPV-дрон атаковал частный дом. В результате четырех девочек в возрасте четырех, шести, девяти и 16 лет, а также 14-летнего мальчика доставили в больницу. По данным Гладкова, у всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания помощи пострадавших переведут в детскую областную клиническую больницу. Уточняется, что в результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление.

В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали пятеро детей. Об этом 12 августа сообщил в своих соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. Отмечается, что FPV-дрон атаковал частный дом.

В результате четырех девочек в возрасте четырех, шести, девяти и 16 лет, а также 14-летнего мальчика доставили в больницу. По данным Гладкова, у всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы.

После оказания помощи пострадавших переведут в детскую областную клиническую больницу.

Уточняется, что в результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление.