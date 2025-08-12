Ученые выявили сходство деменции у кошек и людей

Ученые Эдинбургского университета посмертно проанализировали мозг 25 животных разных возрастов. Они обнаружили скопление токсичного белка бета-амилоида в синапсах — специализированных структурах, обеспечивающих передачу сигналов между нервными клетками. Эти скопления чаще встречались у пожилых кошек и животных с деменцией. Такая же картина характерна и для людей. Исследователи подчеркнули, что синапсы играют важную роль в функционировании мозга. Их потеря связана с ухудшением памяти и когнитивных способностей у пациентов с болезнью Альцгеймера.

