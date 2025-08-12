Рязанское МЧС рассказало подробности пожара в Рыбном
Рязанское МЧС рассказало подробности пожара в Рыбном. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
ЧП произошло днем, 11 августа. Загорелось неэксплуатируемое строение. К тушению привлекали 9 человек и 3 единицы техники.
Площадь, пройденная огнем, составила 42 квадратных метра. Причины произошедшего неизвестны.
Ранее о возгорании кровли рассказали в соцсетях.