Рязанские волонтеры подвели итоги поисков людей за июль

Отмечается, что за второй летний месяц поступило 28 заявок. Силами отряда найдены 19 человек из 36 пропавших. Напомним, также в августе волонтеры нашли заблудившихся рязанок. Позже поисковики помогли определить местоположение еще двух человек.