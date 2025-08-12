Рязанские волонтеры подвели итоги поисков людей за июль
Отмечается, что за второй летний месяц поступило 28 заявок. Силами отряда найдены 19 человек из 36 пропавших. Напомним, также в августе волонтеры нашли заблудившихся рязанок. Позже поисковики помогли определить местоположение еще двух человек.
Фото: ПСО «Мещера».