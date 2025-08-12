Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
22°
Чтв, 14
21°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.30 / 79.70 12/08 16:00
Нал. EUR 93.92 / 94.30 12/08 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
706
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 147
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 539
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанские волонтеры подвели итоги поисков людей за июль
Отмечается, что за второй летний месяц поступило 28 заявок. Силами отряда найдены 19 человек из 36 пропавших. Напомним, также в августе волонтеры нашли заблудившихся рязанок. Позже поисковики помогли определить местоположение еще двух человек.

Рязанские волонтеры подвели итоги поисков людей за июль. Информацию опубликовал ПСО «Мещера».

Отмечается, что за второй летний месяц поступило 28 заявок. Силами отряда найдены 19 человек из 36 пропавших.

Напомним, также в августе волонтеры нашли заблудившихся рязанок. Позже поисковики помогли определить местоположение еще двух человек.

Фото: ПСО «Мещера».