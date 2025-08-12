Рязанку отправят в колонию за незаконную регистрацию мигрантов

Выяснилось, что 38-летняя женщина фиктивно поставила на учет 5 граждан среднеазиатской республики в возрасте от 24 до 48 лет. Злоумышленница знала, что они не будут проживать у нее на улице Крупской. Известно, что нарушительницу уже судили за аналогичное преступление. В отношении рецидивистки возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Рязанку отправят в колонию за незаконную регистрацию мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Выяснилось, что 38-летняя женщина фиктивно поставила на учет 5 граждан среднеазиатской республики в возрасте от 24 до 48 лет. Злоумышленница знала, что они не будут проживать у нее на улице Крупской.

Известно, что нарушительницу уже судили за аналогичное преступление.

В отношении рецидивистки возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.