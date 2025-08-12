Рязань
Рязанку отправят в колонию за кражу шоколада
Известно, что в феврале 2025 года 32-летняя жительница Кораблина дождалась, пока продавец магазина отвлечется, и вынесла в кармане куртки 4 плитки шоколада. Отмечается, что женщину уже судили за подобное преступление. Суд признал злоумышленницу виновной по ч.1 ст. 161 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии — поселении.

