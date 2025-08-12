Рязанцы сообщили, что рухнувшее на тротуар дерево не убирают неделю

По словам рязанцев, дерево рухнуло на улице Новой, около дома № 66. «Лежит, наверное, неделю после урагана сломанное дерево. Спилили часть, которая мешала проезду у дороги, а пешеходная зона перекрыта. Приходится обходить по дороге», — сообщили читатели.

Рязанцы рассказали, что рухнувшее на тротуар дерево не убирают неделю. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.

По словам рязанцев, дерево рухнуло на улице Новой, около дома № 66.

«Лежит, наверное, неделю после урагана сломанное дерево. Спилили часть, которая мешала проезду у дороги, а пешеходная зона перекрыта. Приходится обходить по дороге», — сообщили читатели.